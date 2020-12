Firenze: ritrovati cadaveri di un'anziana e dei due figli

FIRENZE - Una macabra scoperta in un appartamento di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, dove sono stati rinvenuti i cadaveri di tre persone, una 77enne e i due figli di 51 e 46 anni. I corpi sono in avanzato stato di decomposizione, e ancora non sono state chiarite le cause della morte. A scoprire i corpi sono stati i vigili del fuoco e la polizia municipale, intervenuti su richiesta dei vicini di casa che non vedevano la donna e i figli da diverso tempo.