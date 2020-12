L’ allenatore del Lecce Eugenio Corini è risultato positivo al Covid. E’ in isolamento e sarà seguito ogni giorno dai medici fino al momento in cui sarà guarito. Il Lecce è partito per Salerno dove giocherà domani sera alle 21 nel turno infrasettimanale di Serie B. Il gruppo squadra sarà sottoposto a un ciclo di tamponi domani a Salerno. Sulla panchina del Lecce domani sera in trasferta contro la Salernitana andrà l’allenatore in seconda Salvatore Lanna.