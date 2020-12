BARI - Si è svolto il 15 Dicembre il webinar “L’industria alberghiera in Puglia. Profili finanziari, immobiliari e legali”, organizzato dallo studio legale GIM Legal STA (https://gimlegal.com) in collaborazione con AMU Investments SIM SPA (https://www.amu-investments.com) Società di consulenza finanziaria-patrimoniale indipendente).Moderatori Carlo de Nitto Personè (responsabile per la Puglia di GIM Legal STA) e Gianfranco Clarizio (Presidente, Amministratore Delegato della AMU Investments SIM SPA).Hanno partecipato: Alessandro Matteini (GIM Legal STA), Alessandro Delli Noci (Regione Puglia), Giorgio De Donno (Banca Sella), Massimo De Donno (Banca Sella), Fioravante Totisco (HOTEL CDS), Andrea A.Vernaleone (PUGLIA SVILUPPO S.P.A.), Giuseppe Tanzarella (Nicolaus Tour), Piergiorgio Mangialardi (Allegro Italia Hotel & Condo), Aldo Carabellese (WAI Capital Management), Andrea Montinari (Gruppo Vestas) e Cosimo Ranieri (Mercure Villa Romanazzi Carducci Bari).Al centro del convegno, la necessità di una crescita interna delle imprese, e la grave crisi finanziaria post pandemia, con gli strumenti di aiuto innovativi e di finanza alternativi, a beneficio degli imprenditori del turismo.A tal proposito, Carlo de Nitto Personè ha tenuto a sottolineare la necessità di un rafforzamento patrimoniale, ma, prima di tutto, di un adeguamento delle strutture aziendali agli standard internazionali di confronto, iniziando dagli organi sociali. Gianfranco Clarizio invece ha posto l’accento sulla necessità di colmare la distanza esistente tra Mercato dei Capitali e Imprese, circostanza all’origine di un corto circuito pratico e culturale, anomalia in cui l’opera di operatori professionali particolarmente specializzati può rappresentare un bridge insostituibile per accelerare la ricerca di soluzioni concrete senza le quali si profila il rischio di un declino irreversibile.