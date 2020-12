Lopalco avverte la Puglia: "Rientro incontrollato sarebbe un rischio"

- Pier Luigi Lopalco, Assessore alla Salute della Regione Puglia, intervenuto alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, ha annunciato che la sua Regione si prepara al rientro di circa 30mila persone per trascorrere le vacanze di Natale. Il pericolo è che questo possa avvenire in pochi giorni e quindi maniera incontrollata; discorso diverso sarebbe se avvenisse in maniera controllata. Per questo motivo la Regione sta valutando di reintrodurre il sistema di autocertificazione, magari affiancandolo con il tampone rapido grazie il 'drive through'.