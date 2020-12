Portale Sportello Unico per l’Edilizia: dal 21 dicembre solo pratiche online

LECCE - Dal 21 dicembre sarà attivo il Portale dello Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Lecce. Da quella data, come già comunicato dal Settore Pianificazione e sviluppo del territorio agli Ordini professionali interessati, le pratiche edilizie dovranno essere presentate obbligatoriamente online con l’utilizzo del portale: non saranno prese in considerazione diverse modalità di trasmissione attraverso il protocollo generale dell’Ente.Il funzionamento del portale è stato oggetto di un apposito webinar tenutosi il 6 novembre scorso e disponibile per tutti sul sito istituzionale dell’Ente, a questo indirizzo: https://bit.ly/SUELECCENella stessa pagina sono presenti il manuale utente per la fruizione del portale e le FAQ.“Lecce giunge a questo importante passaggio a valle di un percorso di condivisione con gli Ordini professionali e i tanti professionisti che nel capoluogo lavorano e sviluppano i propri progetti –l’informatizzazione delle pratiche significa maggiore certezza, velocità, trasparenza e minore perdita di tempo per i professionisti e gli studi che finalmente non dovranno più perdere tempo per fare la fila allo sportello, sprecando preziose ore di lavoro. Ringrazio gli uffici che hanno lavorato per questo doveroso passo in avanti e invito chi ancora non l’avesse fatto a consultare su, sito istituzionale il video formativo sul funzionamento dello sportello e gli altri materiali utili a prendere confidenza con questo nuovo indispensabile strumento”.