Puglia: approvato all’unanimità il bilancio del Consiglio regionale

BARI - Approvato all’unanimità dalla I Commissione presieduta da Fabiano Amati, il bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 2021 e pluriennale 2021/23.Dal 2017, come è noto, il Consiglio regionale ha un proprio bilancio, destinato al finanziamento delle spese relative agli organi, agli uffici e alle attività consiliari volte alla valorizzazione dell’immagine e del ruolo del Consiglio regionale.Il bilancio gestionale ha subito, rispetto allo scorso esercizio finanziario, una rielaborazione in ordine alla attribuzione delle competenze conforme al nuovo assetto organizzativo delle strutture.Il bilancio del Consiglio regionale, pareggia all’anno 2021 in euro 51.617.337,50.