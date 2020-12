Puglia, Masi (M5S): "Mozzarella di Gioia del Colle Dop grande risultato per nostra eccellenza"

ROMA - “La Mozzarella di Gioia del Colle è un prodotto d’eccellenza della nostra terra. Per questo trovo che la sua iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette della DOP, ufficializzata dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sia un grande risultato e un doveroso riconoscimento alla qualità della filiera agroalimentare pugliese”. Così, deputata pugliese del MoVimento 5 Stelle.“Adesso la mozzarella di Gioia del Colle viene finalmente riconosciuta e tutelata: da pugliese sono orgogliosa del nostro patrimonio gastronomico e culturale e mi impegnerò sempre per fare in modo che le nostre tradizioni e le eccellenze della nostra terra siano rispettate, promosse e valorizzate oltre i confini nazionali. Su quest’ultimo punto trovo sia importante l’impegno manifestato dal Ministero delle Politiche Agricole. Sarà fondamentale lavorare in questa direzione per dare un forte impulso all’economia del nostro territorio”, conclude Masi.