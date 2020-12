Recovery Fund, Conte: "Segnali positivi, confidiamo di superare veto"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 10 dicembre 2020 - “E’ una giornata importante questa perché siamo in dirittura finale, confidiamo di poter superare il veto di Polonia e Ungheria per quanto riguarda il Recovery Fund.” Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando al vertice europeo a Bruxelles. “Nelle ultime ore c’è stato qualche segnale di avvicinamento - ha spiegato il premier - e questo sarebbe importante e sbloccare i 209 miliardi che servono alla comunità nazionale. Confidiamo di farlo in queste ore”, ha concluso. /