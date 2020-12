San Paolo di Napoli: i 61 anni speciali del "Maradona"

- E' il 6 dicembre 1959 quando, affrontando e sconfiggendo la Juventus per 2-1, il Napoli debutta al San Paolo per la prima gara che i partenopei disputano nel nuovo stadio consegnato 4 giorni prima (2 dicembre 1959) dal Comune alla società sportiva del capoluogo. Sono trascorsi 61 anni da quell'evento, e questo compleanno, pur non rappresentando una cifra tonda, coincide con la nuova denominazione di "Stadio Diego Armando Maradona" approvata lo scorso 4 dicembre dalla Giunta Comunale di Napoli e, successivamente, derogata dal Prefetto della rispettiva Provincia sulla base della legge n.1988/1927. Dunque, delle 62 candeline per una torta speciale del San Paolo, la sessantaduesima va riservata e dedicata al "Diego Armando Maradona".