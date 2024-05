Sunday Quett’ a Torre Quetta: un weekend di musica, relax e buon cibo

Dalle 12:00 nella zona Nord, THE GOOD OLE BOYS LIVE, con il loro travolgente party rock and roll, saranno l'ideale per una domenica di sole.

Dalle 12:00 nella zona Centrale, JUSTX LIVE vi farà ballare con il loro tributo alla musica HOUSE dagli anni '90 fino ai giorni nostri e oltre.

Dalle 11:00, una PARATA DI MASCOTTE a cura di Sunset Animation, permetterà ai più piccoli di incontrare i loro personaggi preferiti in giro per Torre Quetta e scattare foto ricordo.

Dalle 12:00 nella zona Sud, il DJSET RAFFY, con musica, animazione cubana e balli di gruppo, vi farà sentire i ritmi dell’estate. L'animazione sarà curata da William Rodriguez alla Tromba live Diosvany Hernandez Marino.

Dalle 16:00, il party offerto da “La Parrilla”.

Durante l'intera giornata, potrete gustare le specialità culinarie di Torre Quetta, che spaziano dalle specialità irlandesi alla focacceria, dalla bombetteria alla pescheria, dalla spaghetteria alla pizzeria, offrendo agli ospiti un vero viaggio nel gusto.

BARI - Il mese di Maggio inizia con uno splendido fine settimana di sole e caldo, e a Torre Quetta decidiamo di accoglierlo nel migliore dei modi con uno dei nostri imperdibili Sunday Quett’!Domenica 5 maggio, per l'intera giornata, Torre Quetta offre ai suoi ospiti un'esperienza unica all'insegna della musica, del relax e del buon cibo, con una serie di eventi diffusi su tutto il compendio, pensati per tutte le fasce d'età e per tutti i gusti.Inauguriamo così il mese di maggio con l'obiettivo di rendere Torre Quetta sempre più un punto di riferimento non solo per la movida serale, ma anche per l'intrattenimento diurno, offrendo una spiaggia da vivere 24 ore su 24.Il programma della giornata è pensato per accontentare tutti i gusti dei nostri ospiti: