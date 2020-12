Serie B: il Lecce pareggia 2-2 al Via del Mare col Frosinone

Nel secondo tempo i salentini aumentano i ritmi del gioco. Adjapong insidioso. Al 15’ la squadra di Eugenio Corini completa la rimonta con Mancosu, tiro di destro a porta vuota. Al 44’ il Frosinone pareggia con Novakovich, tiro rasoterra. Al 93’ i pugliesi vanno vicini alla rete della vittoria con Mancosu. Il Lecce è quarto in classifica con 20 punti insieme al Frosinone. Nella dodicesima giornata di andata i salentini giocano martedì 15 Dicembre alle 21 fuori casa contro la Salernitana. I campani hanno perso 3-1 a Brescia e sono primi da soli con 23 punti.

- Nell’undicesima giornata di andata di Serie B il Lecce pareggia 2-2 in casa contro il Frosinone. Nel primo tempo al 15’ la squadra di Alessandro Nesta passa in vantaggio con Parzyszek su rigore dato per un fallo di Adjapong su Parzyszek. Il Lecce propositivo. Paganini non concretizza una buona occasione. Al 44’ pareggia Adjapong, tiro di sinistro su cross di Mancosu.