Serie B: il Lecce perde 1-0 fuori casa con la Spal

Nella quattordicesima giornata di andata di Serie B il Lecce perde 1-0 fuori casa contro la Spal. Nel primo tempo i salentini in contropiede. Coda non inquadra la porta. Gli emiliani propositivi. Strefezza insidioso. Il Lecce aumenta i ritmi del gioco. Paganini non concretizza una buona occasione. Stepinski va vicino al gol.Nel secondo tempo la squadra di Pasquale Marino incisiva. Paloschi di testa colpisce il palo. Al 13’ viene annullata una rete a Mancosu del Lecce per fuorigioco. Al 34’ la Spal passa in vantaggio con il brasiliano Strefezza, tiro di destro. I salentini sfiorano il pareggio col greco Tachtsidis. Lucioni con un tiro di sinistro centra la traversa. Sconfitta immeritata del Lecce. E’ sesto in classifica con 21 punti. Nella quindicesima giornata di andata di andata i pugliesi giocheranno domenica 27 Dicembre alle 15 in casa contro il Vicenza.