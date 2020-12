Serie A, Juventus disastrosa. La Fiorentina espugna Torino

(via Juventus Fb)

- La quattordicesima giornata di Serie A, l’ultima del 2020, si è aperta con la clamorosa sconfitta della Juventus per 3 a 0 contro la Fiorentina. All'Allianz Stadium, la Viola, reduce da risultati deludenti, ha messo in difficoltà i bianconeri sin dalle prime battute del match. Al 3’ Vlahovic si è involato a campo aperto battendo Szczesny con un pallonetto. Il cartellino rosso a Cuadrado, reo di un brutto fallo ai danni di Castrovilli, ha facilitato ancora di più l’impresa degli uomini di Prandelli.Nella ripresa, al 76’, un autogol sfortunato di Alex Sandro ha portato al raddoppio degli ospiti prima della rete del 3 a 0 arrivata all'81'. Un cross di Biraghi ha trovato a centro area Caceres che ha facilmente spinto la palla in rete. La sconfitta allontana la Juventus dalla vetta della classifica, in attesa degli impegni di Milan e Inter.