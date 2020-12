Serie C: il Bari pareggia 0-0 al San Nicola con la Vibonese

(credits: Ssc Bari via fb)





Nel secondo tempo al 16’ Antenucci si fa parare un rigore dal portiere Marson, dato per un fallo di Redolfi su Montalto. D’Orazio va vicino al gol. Al 41’ i biancorossi rimangono in dieci. Espulso Sabbione per doppia ammonizione. Il Bari è secondo in classifica con 30 punti, ma la capolista Ternana vince 2-1 ad Avellino e porta a 9 i punti di vantaggio sulla squadra di Gaetano Auteri. Gli umbri hanno 39 punti.

Nella quindicesima giornata di andata del girone C di Serie C il Bari pareggia 0-0 in casa contro la Vibonese. Nel primo tempo i calabresi propositivi. Plescia non concretizza una buona occasione. Il Bari aumenta i ritmi del gioco. Semenzato non inquadra la porta. Al 44’ Antenucci centra il palo.