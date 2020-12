Triste record in Puglia: 2000 deceduti

- Con i 54 decessi registrati per Covid, di cui 9 in provincia di Bari, 15 nella Bat 2 in provincia di Brindisi, 19 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, la Puglia ha superato il triste traguardo di 2.000 vittime da inizio dalla pandemia. Sono infatti 2012 i decessi totali, con i 1023 nuovi contagi, così ripartiti: 367 in provincia di Bari, 122 in provincia di Brindisi, 104 nella Bat, 145 in provincia di Foggia, 146 in provincia di Lecce, 129 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.Incoraggiante è il calo dei ricoveri passato in 24 ore da 1735 a 1717, mentre ha ripreso a salire il numero dei positivi giunto a 52275.