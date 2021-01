Basket, Eurolega: l'Armani Milano vince 90-79 in casa con l'Olympiakos Atene

(Via Olimpia Milano Fb)

Nella ventiduesima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano vince 90-79 in casa contro i greci dell’Olympiakos Atene. Primo quarto, Tarczewski 7-3 per i lombardi. Punter, 10-9. Delaney, 15-13. Rodriguez, 19-15. Datome, Milano prevale 24-19. Secondo quarto, Micov 29-21 Armani. Punter, 33-23. Ancora Punter, 40-26. Delaney, Milano si impone di nuovo 44-34. Terzo quarto, Delaney preciso nei tiri liberi 48-37 per i meneghini allenati da Ettore Messina. Punter, 51-40.

Hines, 53-45. Datome allunga 58-48. Rodriguez, 62-60. Ancora Rodriguez, Milano trionfa 65-62. Quarto quarto, Tarczewski 68-65 Armani. Moraschini, 72-67. Punter, 77-67. Di nuovo Punter, 79-70. Hines, 81-71. Delaney, 84-79. Punter, 86-79. Ancora Punter, Milano vince questo quarto e 90-79 tutta la partita. Successo meritato per i lombardi. Sono terzi in classifica con 28 punti. Migliori marcatori, nell’Armani Milano Punter 27 punti e Delaney 16. Nei greci Vezenkov 18 punti e Sloukas 17. Nella ventitreesima giornata la squadra di Ettore Messina giocherà giovedì 28 Gennaio 2021 alle 20, 45 in casa contro i russi dello Zenit San Pietroburgo.