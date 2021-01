Coppa Italia Calcio Femminile: la Juventus sfida l'Empoli, l'Inter gioca con la Fiorentina

(via Nazionale femminile di calcio fb)

Le gare di ritorno si disputeranno Sabato 13 e Domenica 14 Febbraio sempre alle 14,30. Sabato 13 la Juve giocherà in casa con l’Empoli e il Milan in Lombardia contro il Sassuolo. Domenica 14 la Roma sfiderà nel Lazio la Florentia San Gimignano e l’Inter affronterà in trasferta la Fiorentina.

Sabato 30 e Domenica 31 Gennaio 2021 si giocheranno le partite di andata dei quarti di finale della Coppa Italia di calcio femminile. Tutte le gare si disputeranno alle 14,30. Sabato 30 la Juventus sfiderà in trasferta l’Empoli e l’Inter giocherà in casa contro la Fiorentina. Domenica 31 la Roma affronterà fuori casa la Florentia San Gimignano e il Milan dovrà vedersela in Emilia col Sassuolo.