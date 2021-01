Basket: il Sassari vince 103-82 a Trieste

(Via Dinamo Sassari Fb)

Nella diciassettesima giornata di A/1 di basket maschile Sassari ha vinto 103-82 a Trieste ed è secondo con 22 punti. I sardi hanno superato in classifica l’Happy Casa Brindisi. I pugliesi hanno riposato perché dovevano giocare con la Virtus Roma esclusa dal campionato per motivi economici, e sono terzi a 20 punti. Primo quarto, tripla di Spissu 9-0 per i sardi. Bilan, 15-6. Gentile, 24-10. Kruslin, Sassari prevale 28-18. Secondo quarto, Treier 33-20 per i sardi. Ancora Treier, 36-27. Spissu, 38-33. Bilan, 43-35. Kruslin, 48-40. Gentile, 52-46. Bendzius, Sassari si impone di nuovo 55-46.

Terzo quarto, Spissu 60-48 per i sardi. Bilan, 62-50. Ancora Spissu, 66-52. Bilan, 73-57. Treier, Sassari trionfa 75-61. Quarto quarto, Bilan 80-61 per i sardi. Di nuovo Bilan, 82-71. Bendzius, 88-73. Spissu, 90-75. Bilan, 99-78. Katic, 101-80. Re, Sassari vince questo quarto e 103-82 tutta la partita. Successo meritato per i sardi. Migliori marcatori, nel Sassari Spissu 28 punti e Bilan 20. Nel Trieste Alviti 17 punti e Delia 13. Nella diciottesima giornata, domenica 31 Gennaio 2021 Sassari riposerà perché doveva giocare contro la Virtus Roma esclusa dal torneo.