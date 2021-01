Tennis: Filippo Volandri nuovo capitano dell'Italia per la Coppa Davis

FRANCESCO LOIACONO - Filippo Volandri che ha 39 anni è il nuovo capitano non giocatore dell’Italia. Lo ha comunicato la Fit, la Federazione Italiana Tennis. E’subentrato a Corrado Barazzutti che abbandonerà la squadra azzurra dopo 20 anni. Debutterà a Novembre 2020 nelle fasi finali della Coppa Davis di tennis maschile. Volandri rimarrà direttore tecnico della Nazionale, ruolo che gli è stato affidato dal 2018. Ha subito contattato per telefono Fabio Fognini, Matteo Berrettini Jannick Sinner e Simone Bolelli che si stanno allenando in Australia.

Ma sta seguendo inoltre Lorenzo Musetti, Giulio Zeppieri Matteo Gigante e Luca Nardi. Collaborerà anche con la scuola tennis di Tirrenia in provincia di Pisa in Toscana per seguire i giovani talenti, importanti per il futuro del tennis Italiano. Volandri ha dichiarato: “Mi ha stupito la grande disponibilità di Fabio Fognini nonostante è stato allenato da Barazzutti per molti anni. Anche Berrettini è stato molto gentile nei miei confronti. Si è cambiato molto in fretta per quanto riguarda la Coppa Davis.

Voglio essere il capitano di tutti, anche di quei giocatori di tennis che vedono a sei anni la Davis come un sogno”. Fognini ha dichiarato: “ Per l’Italia ho sempre dato tutto me stesso sia nelle gare che ho vinto che in quelle che ho perso. Voglio avere ancora l’opportunità di difendere i colori dell’Italia che sono i più belli del mondo e lottare con i miei compagni”.