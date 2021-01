Basket: Marco Belinelli vince la prima partita in Italia con la Virtus Bologna

(via Virtus Bologna fb)







Questo quarto termina in parità, 22-22. Secondo quarto, 34-31 Bologna. Markovic, 37-34. Belinelli, 45-38. Weems, la Virtus prevale 52-44. Terzo quarto, Teodosic 56-49 per gli emiliani. Ancora Teodosic, 63-54. Adams, la Virtus trionfa 75-58. Quarto quarto, Markovic 82-65 Bologna. Ricci, 86-67. Belinelli, tripla 92-70. Di nuovo Markovic, 95-70. Belinelli, la Virtus Bologna vince questo quarto e 100-80 tutta la partita. Successo meritato per gli emiliani. Sono terzi in classifica con 16 punti.

Migliori marcatori, nella Virtus Bologna Teodosic 19 punti e Belinelli 16. Nel Pesaro Robinson 15 punti e Drell 14. Nella quattordicesima giornata di amdata domenica 3 Gennaio 2021 la Virtus Bologna riposa, poiché doveva giocare contro la Virtus Roma, esclusa dal campionato per problemi economici. La Virtus Bologna torna a giocare nella quindicesima giornata di andata domenica 10 Gennaio fuori casa contro il Trento.

In A/1 di basket maschile prima vittoria per Marco Belinelli da quando è tornato a giocare in Italia con la Virtus Bologna. Gli emiliani vincono 100-80 in casa contro Pesaro nel recupero della partita dell’ottava giornata di andata, che era stata rinviata domenica 15 Novembre 2020 per il Covid 19. Primo quarto, Teodosic 9-4 Virtus. Gamble 13-6. Tambone, 20-18 Pesaro.