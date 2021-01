RIO DE JANEIRO — La città di Rio de Janeiro non ha più posti letto esclusivi per pazienti Covid-19 disponibili nelle unità di terapia intensiva: è quanto si apprende dalla piattaforma del governo statale per il monitoraggio della pandemia. Secondo questa piattaforma, la metropoli carioca ha raggiunto un tasso del 105% nell’occupazione dei posti letto in terapia intensiva per i contagiati dal nuovo coronavirus. L’occupazione dei posti letto nelle infermerie a Rio de Janeiro è invece del 96%.