Cianci al Bari con 'ritorno' a Teramo

Dal biancorosso del Teramo a quello del Bari. Per Pietro Cianci il passo è breve non solo sotto il profilo cromatico, ma anche perchè ritroverà quella che da 24 ore è la sua ex squadra, nella sfida in programma al Bonolis di Teramo, dalle ore 15 di sabato 30 gennaio 2021 e valida per la ventesima giornata del Girone C della Serie C 2020-21. Dal pomeriggio di giovedì 28 gennaio 2021, l'attaccante nato nel capoluogo pugliese il 2 febbraio 1996 è un tesserato della SSC Bari.Il club di Strada Torrebella lo ha acquistato con la formula del prestito definitivo e su consenso del Teramo, precedente titolare del suo cartellino e sul quale vige il diritto di recompra da parte del Sassuolo. Cianci può così indossare la maglia della squadra della sua città natale, rinforzando il reparto avanzato per i trasferimenti di Simeri e di Montalto, rispettivamente all'Ascoli e alla Reggina.