Consultazioni, Salvini: “A Mattarella diremo no al mercato delle vacche di un reincarico a Conte”

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2021 - “Noi abbiamo Conte Presidente del Consiglio che sta cercando senatori di notte per cercare di tirare a campare. Noi a Mattarella diremo no a questo mercato delle vacche, questo teatrino imbarazzante, a un reincarico a Conte”. Queste le parole di Matteo Salvini durante la protesta all’Agenzia delle Entrate per proporre la pace fiscale con l’azzeramento delle cartelle esattoriali.