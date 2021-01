Covid, Zullo: “Assurdo! Invece che chiedere scusa ai pugliesi Emiliano è contento che la regione resti arancione”

BARI - “Il Veneto, la Liguria e il Lazio da domenica, 31 gennaio, potrebbero passare nella zona gialla. La Puglia resterà arancione – con tutte le restrizioni previste – almeno fino al 15 febbraio". Così in una nota il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo."Ora - prosegue Emiliano -, un Presidente di Regione coscienzioso chiederebbe scusa ai pugliesi, perché se i ristoranti e i bar restano chiusi, se non ci si potrà ancora muovere da un Comune ad un altro (se non per determinati motivi), è per colpa del sistema sanitario pugliese. Di chi non è in grado di organizzare e gestire questa seconda fase della pandemia: essere in arancione è infatti un fallimento delle politiche di prevenzione e di assistenza primaria. Ma Michele Emiliano è contento! Ha testualmente detto: ‘Sono contento che la Puglia rimanga arancione. L'arancione, secondo me, è il posizionamento più giusto’. E ha aggiunto: ‘Io mi auguro di non andare in gialla’: si augura di non aprire le attività di ristorazione? Di tenere bloccati i cittadini nei propri Comuni? Perché lui – e non altri governatori, compreso il suo amico Nicola Zingaretti – non riesce a tenere a bada la curva dei contagi? L’unica speranza è che prima o poi arrivi qualcuno e ci dica: tranquilli siete su scherzi a parte! Perché se le parole di Emiliano sono dette in maniera seria, allora la situazione è più grave di quella prospettata nella nostra richiesta di commissariamento della gestione Covid”, conclude Emiliano.