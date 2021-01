III Commissione, Vizzino: “Sarà fatto il possibile per proroghe e stabilizzazioni”

BARI - “Il problema degli OSS assunti a tempo determinato nelle Asl pugliesi e quindi il loro destino è stato l’argomento che abbiamo affrontato nel corso dei lavori della III Commissione che presiedo”. Cosìa conclusione dei lavori della Commissione sanità.“L’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco ed il Direttore del Dipartimento Salute e Benessere Vito Montanaro, hanno illustrato lo stato dell’arte – ha continuato il presidente – spiegando che la situazione, come già evidenziato in più occasioni, appare molto complessa. In via prioritaria sarà necessario effettuare una verifica del fabbisogno in ogni singola Asl della Regione. Montanaro, si è impegnato a sollecitare le aziende sanitarie affinché completino in tempi rapidi l’analisi dei fabbisogni fino al 2022”.Sulla base dei dati ad oggi disponibili, gli Oss assunti a tempo determinato sono 804, di cui 512 assunti prima del 2019 2020 e i restanti 292 durante la fase pandemica del 2020. Il requisito essenziale perché possano essere stabilizzati (come previsto per legge) è che entro il 31 dicembre 2021 raggiungano i 36 mesi di attività.“E’ evidente – ha continuato Vizzino - che tali stabilizzazioni potranno essere effettuate prima di dar corso allo scorrimento degli idonei del bando di Foggia. “L’argomento, in ogni caso, tornerà ad essere discusso in Commissione Sanità nel corso della prossima settimana e comunque non prima che lo stesso organismo disponga dei dati relativi al fabbisogno di personale (sulla base dei dati forniti dalle Asl). Nei prossimi giorni sarà necessario anche un confronto con le Organizzazioni Sindacali”.