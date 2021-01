- Giuseppe Pungente, infermiere 32 anni di Torre Santa Susanna, che opera nell'ospedale di Ostuni, dopo aver lottato e sconfitto il Covid, e sottopostosi al vaccino, ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla 'sua' Carmen, in maniera particolare scrivendola sulla sua tuta per poi postarla su facebook: "Carmelì, mi vuoi sposare?", con tanto di opzioni "sì" e "no" da barrare.Giuseppe ha commentato come ha maturato la sue decisione: "Sono risultato tra i primi positivi al Covid, in prima linea nella lotta contro il virus e sempre fra i primi ad essere vacinato, ho maturato l'idea che la vita vera è fatta di piccole e semplici cose, come gli amici più cari, la famiglia d'origine e quella futura".Infine l'augurio per tutti: "Un anno di rinascita". Naturalmente Carmen ha risposto di sì.