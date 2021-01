Lazio-Roma 3-0: Immobile e Luis Alberto annientano i giallorossi

(via Ss Lazio fb)

Vittoria schiacciante della Lazio che, nel derby capitolino, batte la Roma con un netto 3-0 grazie alla rete di Immobile e alla doppietta di Luis Alberto. Allo Stadio Olimpico non c'è stata partita. I biancocelesti hanno dominato sin dal fischio d'inizio portando a casa non solo la vittoria e i tre punti in classifica, ma anche una prestazione convincente che non ha lasciato scampo ai giallorossi.A sbloccare il match, dopo un quarto d'ora dall'inizio del match, è stato il solito Ciro Immobile bravo a sfruttare un rimpallo tra Ibanez e Lazzari per battere Pau Lopez. Il raddoppio biancoceleste arriva poco dopo, precisamente al 23'. Stavolta, a battere il portiere avversario e a bucare la porta giallorossa è Luis Alberto che firma il raddoppio con un preciso diagonale.Nella ripresa, il copione non cambia. A dominare sono sempre gli uomini di Inzaghi che, forti del doppio vantaggio, si divertono e trovano anche il gol del 3-0. A firmarlo è ancora Luis Alberto che segna così la sua doppietta personale con un destro a giro che non lascia scampo a Pau Lopez. La Lazio sale a quota 31 in classifica portandosi a soli tre punti dalla Roma.