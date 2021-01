Pfizer, Arcuri chiede intervento Ue

ROMA - Il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri ha "trasmesso alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea la diffida che l'Avvocatura generale dello Stato ha provveduto a inviare a Pfizer", si legge in un una nota. Arcuri "ha inoltre chiesto l'avvio di un'interlocuzione con l'esecutivo comunitario per l'adozione di ogni opportuna azione contro i comportamenti inadempienti di Pfizer, con l'obiettivo di tutelare gli interessi e la salute dei cittadini".