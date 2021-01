Renzi serra i tempi per un nuovo Governo e stoppa il voto anticipato

(via Matteo Renzi Fb)

"Bisogna fare presto e occorre un Governo per evitare la perdita dei fondi europei". Sono da poco passate le 18.00 di giovedì 28 gennaio quandoha ribadito alla stampa accreditata al Quirinale il parere esposto al presidente della Repubblica. Il leader di Italia Viva, nel guidare la rispettiva delegazione salita al Colle, non ha nascosto la preferenza sua e della stessa formazione politica per un esecutivo politico e quindi espressione di una maggioranza afferente al centro-sinistra.Ma ha precisato che se ciò non sarà possibile Italia Viva non farà alcuna retromarcia dinanzi alla prospettiva di un Governo istituzionale o di larghe intese purchè, come più volte ha rimarcato, non si torni al voto. Il ritorno alle urne - rimarca ancora Renzi - è quanto più di deleterio si possa riservare all'Italia in questo delicato periodo.