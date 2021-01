San Silvestro col cibo avariato: ragazza ricoverata

Nonostante l'aspetto poco gradevole, la coppia ha assaggiato la pietanza che aveva un sapore poco gradevole e maleodorante. Chieste spiegazioni, al ristorante si sarebbero giustificati col fatto che le pietanze erano poco calde.





Poche ore più tardi, la donna avrebbe iniziato ad avvertire forti dopo addominali e vomito, che l'avrebbero costretta al ricovero alla Mater Dai, dove le sarebbe stata diagnosticata un "intossicazione alimentare non specificata", con una prognosi di 10 giorni. Da qui la denuncia alla Polizia.

Non è iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno per una coppia che aveva deciso di passare la notte di San Silvestro in un b&b di Bari, ordinando tramite WhatsApp la cena a base di pesce con consegna a domicilio da un ristorante locale.