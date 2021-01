Serie A: Inter-Crotone 6-2

(via Inter fb)

- L'Inter inizia l'anno con un risultato pirotecnico. Batte 6-2 il Crotone nel primo lunch match dell'anno disinnescando nel secondo tempo il 2-2 con cui si era andati negli spogliatoi. Prima della valanga di gol, infatti, come accade spesso per l'Inter di questa stagione, il Crotone era andato in vantaggio con il colpo di testa di Zanellato e dopo la prima rimonta nerazzurra con Lautaro e l'autogol di Marrone, il nuovo pareggio è su rigore (causato da Vidal) da Golemic.Il Crotone gioca una buona gara soprattutto Messias e Molina e potrebbe anche trovare la terza rete. Poi nel secondo tempo Sensi entra per Vidal e l'Inter prevale: altri due gol di Lautaro che firma una tripletta, un gran gol di "potenza" di Lukaku e nel finale Hakimi chiudono la partita. I nerazzurri hanno creato buon possesso palla, anche se hanno lasciato spazi agli avversari. Buoni i fraseggi, ma in alcuni momenti di gara è mancata la brillantezza. Il risultato però può certamente confermare che l'Inter è in piena corsa.