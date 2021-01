Serie B: l'Empoli primo +3 sulla Salernitana

FRANCESCO LOIACONO - L’Empoli è primo in classifica con 34 punti in Serie B dopo la diciassettesima giornata di andata. I toscani vincono 2-0 a Cosenza e superano la Salernitana. I campani perdono con lo stesso risultato all’Arechi nel confronto con il Pordenone e restano a 31 punti. La Spal ritorna in corsa per la promozione diretta in Serie A. La squadra allenata da Pasquale Marino vince 2-1 a Frosinone nello scontro diretto e ha 29 punti. I ferraresi sono a-2 dalla Salernitana. Il Cittadella perde 1-0 in trasferta con l’Entella e resta a 27 punti.