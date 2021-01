Basket: San Severo perde 83-72 fuori casa con Forlì

FRANCESCO LOIACONO - Nella decima giornata di andata di A/2 di basket maschile San Severo perde 83-72 fuori casa contro Forlì. Primo quarto, Landi 10-2 per i romagnoli. Roderick, 14-4. Giachetti, Forlì prevale 24-9. Secondo quarto, Campori 27-9 per i romagnoli. Ikangi tiene in gara i pugliesi, ma 29-13 per la squadra avversaria. Bolpin, Forlì si impone di nuovo 44-28. Terzo quarto, Mortellaro permette a San Severo di restare in partita, però 47-38 per i romagnoli. Antelli porta i pugliesi a-2, 51-49 per gli avversari.

Giachetti, Forlì trionfa 60-56. Quarto quarto, Contento impatta per San Severo, 63-63. Natali preciso con due triple, 69-63 per i romagnoli. Bruttini, 75-72. Rodriguez, Forlì vince questo quarto e 83-72 tutta la partita. Sconfitta immeritata per San Severo. E’ penultimo in classifica con 4 punti insieme a Pistoia e Ravenna. Migliori marcatori, nei pugliesi allenati da Lino Lardo Mortellaro 19 punti e Contento 18. Nei romagnoli Roderick 21 punti e Natali 14. Nell’undicesima giornata domenica 10 Gennaio San Severo giocherà alle 17 fuori casa contro l’Euro Basket Roma.