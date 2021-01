Serie C: il Foggia perde 2-1 a Catania

Nel secondo tempo al 5’ i siciliani ritornano in vantaggio con Piccolo, tiro di sinistro su passaggio di Russotto. I pugliesi in contropiede. Curcio non inquadra la porta. Il Catania incisivo. Sarao va vicino al terzo gol. Sconfitta immeritata del Foggia. E’ quinto in classifica con 28 punti insieme al Teramo e al Catanzaro. Nella prima giornata di ritorno i dauni giocheranno domenica 24 Gennaio alle 17,30 in trasferta contro il Bisceglie.

- Nella diciannovesima e ultima giornata di andata del girone C di Serie C il Foggia perde 2-1 fuori casa contro il Catania. Nel primo tempo al 15’ la squadra di Giuseppe Raffaele passa in vantaggio con Dall’Oglio, tiro di destro. Il Foggia propositivo. Kalombo insidioso. Il Catania aumenta i ritmi del gioco. Calapai non concretizza una buona occasione. Al 46’ pareggia Dell’Agnello di testa.