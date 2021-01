Ssc Bari, calciatore positivo: è già in isolamento

(via Ssc Bari fb)

BARI — Il Bari ha reso noto "che l'esito degli esami effettuati da un calciatore presso la sua residenza durante il periodo di sosta natalizia, hanno rilevato la positività dello stesso al Coronavirus; al momento l'atleta, non ancora rientrato a Bari, rimane in isolamento domiciliare essendo state attivate tutte le procedure previste dal protocollo", ha spiegato il club in una nota. "Dopo i cicli di tamponi e test sierologici effettuati a Capodanno e lo scorso martedì, il gruppo squadra effettuerà nella giornata di venerdì un nuovo ciclo di tamponi in vista della sfida contro la Turris in programma domenica 10 gennaio, alle ore 15:00, sul terreno del San Nicola".