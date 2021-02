AVELLINO - Ha dell'incredibile la storia dell'86enneresidente in Irpinia. Pur di raggiungere il centro somministrazioni, ľ'anziana signora ha percorso quattro chilometri, che sarebbero potuti essere 15 se due ragazze non le avessero dato un passaggio in auto.De Lucia avrebbe infatti lasciato la sua casa alle prime ore della mattina per raggiungere l’ambulatorio quattro ore dopo. Qui si sarebbe però accorta di essere nel posto sbagliato. Una volta che ha raccontato la sua storia il personale medico le ha offerto acqua e un panino accompagnandola poi prima al suo appuntamento per il vaccino e poi a casa.