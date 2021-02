BARI - Nella mattinata di domenica 28 febbraio 2021 si è reso necessario il trasferimento dell'Arcivescovo di Bari-Bitonto, Monsignor Giuseppe Satriano, a seguito della positività al Covid-19 riscontrata nei giorni scorsi e che ha tenuto il presule in isolamento presso un appartamento dell'Episcopio.Pur non destando gravi preoccupazioni, in accordo con il proprio medico di medicina generale, il ricovero consentirà un continuo e costante monitoraggio del suo stato di salute. E' quanto riportato nel comunicato pubblicato all'interno del sito internet dell'Arcidiocesi. (N.Zuccaro)