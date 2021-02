Bari, smentita sul ricovero di Monsignor Satriano

BARI - Monsignor Giuseppe Satriano è in isolamento e convalescente presso un appartamento dell'Episcopio. L'Arcivescovo di Bari-Bitonto, risultato positivo nei giorni scorsi al COVID, non è stato ricoverato e prosegue la terapia prescritta dai medici. A precisarlo in un comunicato, diramato nella mattinata di venerdì 26 febbraio 2021, l'ufficio stampa della relativa Diocesi che invita gli operatori dell'informazione e i fedeli a diffidare delle false notizie diffuse nelle ultime ore sui social network e a considerare solo le comunicazioni ufficiali pubblicate sul sito internet dell'Arcidiocesi Bari-Bitonto.