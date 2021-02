Basket: la lista dei convocati dell'Italia per le qualificazione agli Europei

(Pixabay) FRANCESCO LOIACONO - L’ allenatore dell’Italia Meo Sacchetti ha convocato tra gli altri Marco Spissu, Amedeo Della Valle e Amedeo Tessitori per le partite di qualificazione agli Europei di basket maschile che si disputeranno a Febbraio a Perm in Russia. Sono stati convocati Marco Spissu del Sassari, Amedeo Della Valle del Buducnost in Montenegro Leonardo Candi del Reggio Emilia. Faranno parte degli azzurri Tommaso Baldasso della Fortitudo Bologna, Amedeo Tessitori e Giampaolo Ricci della Virtus Bologna Matteo Spagnolo del Real Madrid Giordano Bortolani del Brescia e Filippo Baldi Rossi del Reggio Emilia.

Convocati Michele Vitali del Bamberg in Germania, Leonardo Totè della Fortitudo Bologna Davide Alviti del Trieste Nikola Akele del Treviso e Gabriele Procida del Cantù. L’ Italia giocherà il 18 Febbraio contro la Macedonia del Nord la gara non disputata a Novembre 2020 per le numerose positività al Covid tra i giocatori della Macedonia. La squadra di Meo Sacchetti sfiderà il 19 Febbraio l’Estonia e il 21 Febbraio la Macedonia del Nord.