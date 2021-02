Claudio Baglioni: ''Mal d'amore'' è il nuovo estratto dall'ultimo album

Da venerdì 12 febbraio sarà in radio “Mal d'amore'' il nuovo estratto dal fortunato album di Claudio Baglioni' ''In questa storia che è la mia'' (Sony Music), con 14 inediti pubblicato il 4 dicembre.



“In questa storia che è la mia”, sedicesimo album realizzato in studio della cinquantennale carriera del cantautore romano, uscito dopo sette anni da “ConVoi”, ha superato le 50.000 copie vendute (conto delle vendite attraverso i canali tradizionali e quelle in edicola) e oltre due milioni e mezzo di streaming.

«“In questa storia che è la mia” è un invito - dichiara Claudio Baglioni - Una spinta a rileggere le nostre storie. Le vicende di ciascuno di noi, delle pagine di musica e parole, che abbiamo scritto e vissuto insieme, e di questo tempo che - sebbene non si leggano - porta anche le nostre firme».

14 brani, 1 apertura, 4 interludi piano e voce, 1 finale: un “concept” che disegna la parabola dell’amore, sia personale che universale, riflettendo sul modo nel quale questa forza straordinaria che tutti viviamo senza conoscerla mai veramente, travolga le nostre esistenze, rendendole esperienze uniche e sempre degne di essere vissute. Una vita in quattordici storie che le passano attraverso.