Consorzi per lo sviluppo industriale, concluse le consultazioni con i portatori d'interesse

BARI - Si sono concluse oggi pomeriggio con i comuni dell’intera regione le consultazioni sulla proposta di riforma della Legge Regionale 08 marzo 2007, n. 2 “Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale”.“Si è trattato di un lungo e proficuo percorso di consultazione durato circa un mese, che ha coinvolto tutti gli attori principali coinvolti nella riforma dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale –. Abbiamo raccolto le proposte e le sollecitazioni di ANCI e UPI, di Unioncamere e delle Camere di Commercio, delle Associazioni di categoria, dei sindacati dei presidenti delle ASI e oggi dei sindaci pugliesi”.“La bozza di legge che abbiamo discusso –– mira alla rifunzionalizzazione e alla riorganizzazione delle ASI attraverso la costituzione di soli due Consorzi: il Consorzio di Bari, che sfrutta le opportunità e i fondi di Bari Area metropolitana e la fusione degli attuali consorzi ASI di Foggia, Lecce, Brindisi e Taranto in un unico ente pubblico economico, al quale partecipano tutti i soggetti attualmente facenti parte dei singoli consorzi e di cui potrà far parte anche la BAT, attualmente priva di un Consorzio ASI.Razionalizzare la spesa pubblica, snellire le procedure e sostenere le imprese consorziate è alla base di questa proposta di Legge che intende essere un punto di partenza importante per il rilancio delle aree industriali in un momento in cui, tramite le Zone Economiche Speciali, intendiamo incentivare nuovi insediamenti industriali”.“Sarà nostro compito ora -integrare la bozza, arricchirla delle proposte ricevute prima che la stessa giunga in Commissione Attività Produttive”.