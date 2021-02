Firenze, sindaco annuncia nuova ordinanza anti-assembramenti

FIRENZE — Un'ordinanza per vietare, il venerdì e il sabato, dalle ore 18 alle 22, considerate le ore dell'aperitivo, lo stazionamento nelle zone a più alto rischio assembramenti del centro di Firenze: è quanto ha annunciato il sindaco Dario Nardella, a margine di una conferenza stampa, spiegando che la decisione di predisporre l'ordinanza, "che sarà scritta in questi giorni", è stata presa "dopo uno scambio di opinioni con il prefetto e il questore" e che interesserà l'area "che racchiude piazza e mercato di Sant'Ambrogio, borgo la Croce, piazza Ghiberti e piazza dei Ciompi. "Resta comunque la necessità - ribadisce Nardella - che ognuno collabori comportandosi in modo corretto. Non c' è limite che possa vincere la superficialità o la strafottenza di una minoranza di persone che rischia di vanificare il sacrificio di tanti".