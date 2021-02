FOGGIA - Cinque persone sono finite in manette con l'accusa di omicidio, rapina, furto, ricettazione, incendio e favoreggiamento. Le indagini si riferiscono a una rapina compiuta lo scorso 17 settembre in un bar-tabacchi della città, durante la quale il titolare, Francesco Traiano di 38 anni, fu accoltellato all'occhio sinistro per poi morire il 9 ottobre.