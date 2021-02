Tennis: brutto infortunio per Novak Djokovic

Il serbo Novak Djokovic si è infortunato. Il numero uno al mondo ha uno strappo muscolare all’addome. Djokovic ha subito questo danno fisico durante gli Australian Open.Il serbo ha dichiarato: “Dagli ottavi di finale in poi sono sceso in campo con forti dolori e giocando ho peggiorato la situazione. I medici mi hanno detto che non è molto grave. Però mi dovrò prendere un po’ di riposo per guarire presto da questo infortunio. La rottura del muscolo addominale è di 2,5 centimetri. Ma appena sarò guarito riprenderò ad allenarmi a giocare e a vincere”.Djokovic rischia di restare fermo qualche mese, da definire i tempi di recupero. Potrebbe rinunciare a disputare numerosi tornei ATP.