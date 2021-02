ROMA - "Leali verso la Nazione, coerenti verso i nostri elettori, senza nessuna poltrona in cambio. Cosa si può hiedere in più ad un partito? La posizione espressa a Giorgia Meloni, al termine del colloquio con Mario Draghi, dimostra la capacità di essere opposizione con responsabilità istituzionale". Così in una nota, Fdi.“Non si puòfare parte di questa maggioranza che si presenta culturalmente inconciliabile nei valori, nei programmi e nel retroterra culturale. “Ma saremo pronti a dire dei sì se ci saranno provvedimenti utili per il Paese. Senza nulla in cambio", conclude Fitto.