Basket: la Fortitudo Bologna vince 79-67 a Varese

FRANCESCO LOIACONO - Nel recupero della diciassettesima giornata di A/1 di basket maschile la Fortitudo Bologna vince 79-67 a Varese. Primo quarto, Douglas 15-4 per i lombardi. Banks tiene in corsa Bologna ma 18-16 Varese, Scola, la squadra lombarda allenata da Massimo Bulleri prevale 26-19. Secondo quarto, Saunders 29-28 Fortitudo. Scola impatta per Varese, 31-31. Aradori, la Fortitudo si impone 39-38. Terzo quarto, Banks 52-38 per gli emiliani. Hunt, Bologna trionfa 61-46.

Quarto quarto, Baldasso 68-50 per gli emiiliani. Di nuovo Banks, la Fortitudo Bologna vince questo quarto e 79-67 tutta la partita. Successo meritato per la squadra allenata da Luca Dalmonte. E’ terzultima in classifica con 14 punti insieme a Reggio Emilia. Migliori marcatori, negli emiliani Banks 18 punti e Saunders 15. Nel Varese Scola 19 punti e Douglas 12. Nella ventesima giornata la Fortitudo Bologna giocherà domenica 28 Febbraio alle 17 fuori casa contro l’Armani Milano.