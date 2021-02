ROMA — E’ in programma per oggi l’arrivo in Italia delle prime 250 mila dosi di vaccino anti-Covid di Astrazeneca. Ha superato intanto quota un milione il numero di italiani che ha effettuato anche il richiamo vaccinale. L’indice Rt resta stabile allo 0,84, mentre il tasso di positività risale al 5,2%. Restano invariati i colori delle regioni.