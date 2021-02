Incendiato il portone della casa del sindaco di Trani

TRANI - “Episodi come questo non dovrebbero mai accadere soprattutto perché minano la sfera privata di un sindaco”. Con queste parole la consigliera regionale del Pd,, sull’episodio di cronaca avvenuto a danni del sindaco Amedeo Bottaro.Questa mattina, infatti, il primo cittadino ha pubblicato la foto del portone della sua abitazione incendiato. L’episodio è avvenuto all’indomani della pubblicazione dell’ordinanza sindacale con cui è stato imposto il divieto di stazionamento in alcune zone della città.“Questi atti – continua Ciliento – non dovrebbero mai accadere in un Paese civile come il nostro. Rivolgo la mia piena solidarietà al sindaco Amedeo Bottaro e alla sua famiglia”.