Momenti di solidarietà a Mottola (Ta) per la raccolta fondi della piccola Melissa

È stata una domenica pazzesca, con uno scopo nobile: dare un futuro migliore a Melissa. Sette amicisi sono travestiti da animali per raccogliere fondi e aiutare la piccola. Abbiamo organizzato una raccolta fondi per la piccola travestiti da Jungle, attraverso assaggi gratuiti di prodotti tipici, gentilmente offerti dalle Masserie Amodio di Mottola, in cambio di un'offerta libera.Melissa è una bellissima bambina affetta da Sma1 (Atrofia muscolare spinale), una malattia rara, molto grave e degenerativa. Colpisce un bambino ogni 10 mila nati. Le cure pubbliche sono gratuite fino a circa 6 mesi, ma la piccola purtroppo ha superato il limite d’età: ha bisogno di una cura 'made in Usa' (Zolgensma) che ha un costo di 2 milioni e 100 mila euro.Per Melissa è quindi in corso non solo una lotta contro la malattia, ma anche una lotta contro il tempo. In poco tempo sono stati raccolti poco più di 850.000 euro, ma non bastano ancora. Gli amici-animali di Melissa (il sottoscritto, Luca Iacobino, Marco Lincesso, Claudio Ranieri, Fabrizio Favale, M Michele Amodio, Francesco Stallo) hanno voluto dare il loro contributo raccogliendo fondi per lei.Se invece si vuole aiutare direttamente la piccola Melissa è possibile fare una donazione direttamente sulla piattaforma Gofundme.Ecco il link: https://gofund.me/236d3631