Sala: "Arrivata terza ondata"

MILANO — “La terza ondata della pandemia è arrivata, spinta dalla variante inglese. Questa pandemia a tratti ci sorprende, però sappiamo anche che esiste una prevedibilità nei trend di contagio: era previsto l’arrivo di questa terza ondata ed è successo”. Così attraverso un video postato sul proprio profilo Facebook, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha proseguito: “Diciamo la verità, alcuni nostri comportamenti l’hanno favorito; ci sono immagini che tutti abbiamo in testa”, come ad esempio “i tifosi fuori dallo stadio San Siro prima del derby o i navigli pieni di gente che ormai sono diventati il set ideale per catture un’immagine di assembramento. La verità è che a volte il rispetto delle regole manca davvero. Ieri sera ho fatto un giro per la città e ho visto troppi, troppi gruppetti di persone a chiacchierare con la mascherina abbassata: le mie parole possono piacere o meno, ma sono la verità. Ed è altrettanto vero che i gruppi sono talmente tanti che diventano incontrollabili dalle forze dell’ordine. Detto ciò, rafforzeremo i controlli da oggi; ne ho appena parlato con il questore chiedendo un intervento più deciso per questo weekend. E così sarà. Siamo in arancione da lunedì e, avendo davanti un weekend in giallo e di bel tempo, vi chiedo di tenere un comportamento corretto: fatelo per la nostra salute ma fatelo per chi negli ospedali sta tornando a lavorare a ritmi che speravamo non più necessari”. «Comportatevi in modo adeguato al difficile momento», ha aggiunto.